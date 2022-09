Foot - Mercato - PSG

Les pleins pouvoirs pour Mbappé ? La mise au point de Campos

Publié le 16 septembre 2022 à 21h00 par Dan Marciano

Au moment de la prolongation de Kylian Mbappé, certains ont annoncé que le joueur aurait les pleins pouvoirs au PSG et un regard avisé sur le mercato parisien. Ces dernières semaines, il a été indiqué que le joueur aurait réclamé le transfert de Neymar. Mais alors que les rumeurs se sont fait nombreuses, Luis Campos a tenu à mettre les choses au clair.

Le PSG n'a pas regardé à la dépense pour prolonger Kylian Mbappé et repousser définitivement la menace Real Madrid. Selon certaines rumeurs, Nasser Al-Khelaïfi lui aurait proposé un joli pactole, mais aussi promis un rôle XXL au sein du club de la capitale. Une information démentie par le président du PSG il y a quelques mois. « Il faut arrêter de dire n’importe quoi. Je vais être très clair : le président, c’est moi et c’est moi qui décide. Et surtout Kylian n’a jamais rien demandé sur un joueur, ou un entraîneur. Je vous le promets » avait lâché le président qatari.

Transferts - PSG : Pour Luis Campos, c’est terminé https://t.co/lbeSZldFlB pic.twitter.com/6rjH0BzKnt — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

« J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux »

Après Nasser Al-Khelaïfi, c'est au tour de Luis Campos de s'exprimer sur le rôle de Mbappé, notamment dans le dossier Neymar. Lors de l'émission Rothen Régale sur RMC , le Portugais a insisté sur le fait que l'international français n'a réclamé aucun transfert cet été. « Neymar ? Il n’était pas sur le départ. J’ai entendu dire que Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, mais c’est faux. On a toujours compté sur les trois devant » a confié le conseiller sportif du PSG.

« Mbappé n’a pas évoqué de noms »

Luis Campos a précisé que Mbappé ne lui avait soufflé aucun nom lors de ce mercato. « Si Mbappé a prolongé, c’est grâce au président. Pour la Ligue 1 c’est très important aussi. On lui a promis la constitution d’une grande équipe, mais il n’a pas évoqué de noms. Kylian connaît son rôle et je connais mon rôle. L’objectif est que le PSG gagne (…) J’apprécie beaucoup Mbappé, je le connais depuis ses 14-15 ans, mais Kylian sait très bien son rôle et moi je connais le mien. Si je suis au PSG, c’est que j’ai le C.V nécessaire » a-t-il ajouté.

« Si mon arrivée est liée à la prolongation de Mbappé ? Non »