L'improbable aveu de Luis Campos sur son mercato

Publié le 16 septembre 2022 à 19h45 par Dan Marciano

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos est chargé du secteur sportif et a joué un rôle majeur dans le recrutement de son équipe. Le Portugais est parvenu à attirer six recrues et à renforcer le groupe de Christophe Galtier. Mais quelques semaines après la fin du mercato, le Portugais est encore marqué par les nombreux échecs enregistrés, notamment en défense centrale.

Le PSG a accueilli six nouveaux joueurs lors du dernier mercato : Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Mais malgré l'arrivée de ses recrues, Luis Campos n'est pas satisfait de son recrutement.

« Si je suis satisfait du mercato ? Non »

« Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection » a confié Luis Campos au micro de RMC.

L'échec Skriniar encore dans la tête de Campos