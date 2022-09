Foot - Mercato - PSG

Campos lâche une annonce fracassante sur son avenir

Publié le 16 septembre 2022 à 18h15 par Dan Marciano

Arrivé il y a quelques mois au PSG, Luis Campos est déjà courtisé par un cador européen. A en croire la presse anglaise, Chelsea aurait coché son nom pour occuper le rôle de directeur sportif. Mais ce vendredi, le Portugais n'a pas caché son envie de rester au PSG, mais aussi dans le football français.

Le PSG a changé son organigramme cet été. Exit Leonardo, remplacé par Luis Campos. Ancien responsable de l'AS Monaco et du LOSC, le Portugais occupe un rôle de conseiller sportif et a joué un grand rôle dans le recrutement du PSG. Mais selon la presse anglaise, Campos serait sur les tablettes d'un cador européen.

Transferts - PSG : Pour Luis Campos, c’est terminé https://t.co/lbeSZldFlB pic.twitter.com/6rjH0BzKnt — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Campos courtisé par Chelsea

Selon The Times , Luis Campos serait dans le viseur de Chelsea. A la recherche d'un directeur sportif, Todd Boehly, le patron des Blues , apprécierait le profil du Portugais, pourtant arrivé il y a quelques semaines au PSG. Mais ce vendredi, Campos a lâché une annonce sur son avenir.

Campos veut rester au PSG