Mercato - PSG : A peine arrivé, Campos déclare fidélité au PSG

Publié le 16 septembre 2022 à 20h10 par Axel Cornic

Débarqué en lieu et place de Leonardo, même s’il n’occupe pas exactement les mêmes fonctions, Luis Campos est un véritable atout pour le Paris Saint-Germain. Il l’a montré lors du dernier mercato estival et semble vouloir continuer à le faire pendant des nombreuses années encore.

Considéré comme l’un des meilleurs manager de la planète football, Luis Campos a décidé de prendre les rênes du PSG à la fin de la saison dernière. Ainsi, il est devenu le nouvel architecte du projet parisien et a notamment dégraissé un effectif extrêmement fourni, signant au passage quelques très jolis coups. Cela a notamment été le cas avec Vitinha, qui n’a mis que quelques semaines avant de s’affirmer comme un titulaire indiscutable dans le milieu du PSG, aux côtés de Marco Verratti.

« J’ai eu une énorme opportunité de venir ici, et de faire un grand travail, qui j’espère durera pendant des années et des années »

On pourrait assister encore à des nombreux autres coups signés Campos, puisque ce dernier a expliqué qu’il aimerait bien rester au PSG pendant des nombreuses années. « J’ai eu une énorme opportunité de venir ici, et de faire un grand travail, qui j’espère durera pendant des années et des années » a expliqué le Conseiller stratégique du PSG, au micro de RMC Sport.

« J’ai un contrat de trois ans »

Lors de ce même entretien, il a notamment dévoilé avoir signé un contrat de trois ans avec le PSG. « Est-ce que je veux rester ? J’ai un contrat de trois ans, mais je ne suis pas le seul à décider » a poursuivi Luis Campos. « Je suis au PSG avec la conviction qu’on peut faire un travail extraordinaire. Après, il faut comprendre si l’on va tous dans la même direction ».

