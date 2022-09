Foot - Mercato - PSG

Luis Campos fixe des conditions XXL pour l’avenir de Messi

Publié le 16 septembre 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

Après une première saison compliquée dans la capitale, Lionel Messi semble bien mieux adapté au PSG. Néanmoins, la direction parisienne commencerait à étudier la question de son avenir. Luis Campos serait déjà passé à l’action pour essayer de prolonger le contrat de l’Argentin. Et le conseiller sportif parisien a annoncé la couleur pour rendre cette éventualité possible.

Lors de l’été 2021, Leonardo avait réalisé un énorme coup en recrutant Lionel Messi, alors libre de tout contrat. Toutefois, la première saison de La Pulga en France n’a pas été aussi belle que prévu. Mais l’Argentin a poursuivi ses efforts, notamment au niveau de son adaptation, et cela commence à payer. Lionel Messi affiche un bien meilleur visage en ce début de saison (5 buts et 8 passes décisives en 10 rencontres toutes compétitions confondues). Néanmoins, la direction du PSG commencerait à s’interroger concernant l’avenir du septuple Ballon d’Or.

Transferts - PSG : L'opération Messi déjà lancée, deux options XXL sont connues pour son mercato https://t.co/Q7qY9InlnC pic.twitter.com/5mOKsEexk8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Le PSG songe à prolonger Messi

Comme le révélait L’EQUIPE il y a quelques jours, le PSG voudrait prolonger le contrat de Lionel Messi, dont l’engagement actuel expire en juin 2023. La tâche pourrait d’ailleurs être plus simple pour Luis Campos puisque La Pulga dispose d’une année en option. Néanmoins, la star argentine ne voudrait rien entendre avant la Coupe du monde. En attendant, Lionel Messi veut être pleinement concentré sur la première partie de saison du PSG et sur sa sélection.

«On ne peut pas avoir ces joueurs si on ne gagne pas, et si on ne vend pas bien les joueurs»