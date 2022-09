Foot - Mercato - OM

Transfert - OM : Voilà pourquoi McCourt est en colère

Publié le 16 septembre 2022 à 13h30 par La rédaction

Malgré le bon début de championnat, tout n’est pas parfait à l’OM. Les hommes d’Igor Tudor ont perdu leurs deux premiers matchs de Ligue des champions et Pablo Longoria doit faire avec un propriétaire mécontent. Frank McCourt attendait plus de ventes cet été et a rapidement fait savoir qu’il n’investirait pas. Le président marseillais a réussi à trouver une porte de sortie aux joueurs indésirables, mais souvent sous la forme de prêts, ce qui n’a pas renfloué les caisses du club.

Pablo Longoria n’a pas chômé cet été. Le président de l’OM a enregistré pas moins de 12 nouvelles recrues : Samuel Gigot, Isaak Touré, Jonathan Clauss, Luis Suarez, Chancel Mbemba, Ruben Blanco, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez, Eric Bailly, Issa Kaboré et Amine Harit. Mais c’est également dans le sens des départs que Pablo Longoria était attendu, notamment par Frank McCourt. Le propriétaire du club lui a fait savoir qu’il ne comptait pas mettre la main à la poche cet été et qu’il espérait plusieurs ventes afin d’obtenir des liquidités.

13,5M€ récupérés grâce aux ventes

Seul problème, les Marseillais ont eu énormément de mal à trouver un point de chute aux joueurs sur qui Igor Tudor ne comptait pas. Seulement trois départs ont rapporté un peu d’argent : Duje Caleta-Car, vendu pour 8M€ à Southampton, Luan Peres, parti à Fenerbahçe contre 4M€ et Lucas Perrin, pour qui Strasbourg a levé l’option d’achat fixée à 1,5M€. Un total de 13,5M€ a donc été récupéré par Pablo Longoria, tandis que des joueurs comme Luis Henrique (Botafogo) ou Arkadiusz Milik (Juventus) ont été prêtés avec option d’achat. L’OM a longtemps espéré réaliser une belle vente avec Bamba Dieng. L’international sénégalais devait partir à l’OGC Nice contre 12M€, mais son transfert a finalement été avorté.

46,9M€ dépensés

Dans le même temps, l’OM a dépensé environ 46,9M€ sur le marché des transferts, d’après les chiffres de Maxifoot . Les Marseillais ont levé les options d’achat de Mattéo Guendouzi et Cengiz Ünder et ont également dépensé 7,5M€ et 11M€ pour s’attacher les services de Jonathan Clauss et Jordan Veretout. On peut même ajouter à cela l’arrivée de Roggerio Nyakossi en provenance du Servette FC. Le jeune défenseur central âgé de 18 ans évolue actuellement avec la réserve, mais l’OM a dépensé 2M€ afin de le recruter. Les Marseillais ont également lâcher 7M€ pour s'attacher les services d'Isaak Touré en provenance du Havre.

Une situation qui agace McCourt