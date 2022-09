Foot - Mercato - PSG

PSG : Révélations sur le retour inattendu d'Antero Henrique

Publié le 17 septembre 2022 à 10h45 par Thomas Bourseau

Conseiller football du PSG, Luis Campos n’a pas manqué de souligner ces dernières heures qu’il n’était pas satisfait du recrutement estival du Paris Saint-Germain qui passait par des ventes. Ce dossier était géré par Antero Henrique, rapatrié par le président Nasser Al-Khelaïfi.

Il n’avait plus de fonction officielle au PSG depuis juin 2019 et le licenciement de son poste de directeur sportif. Cependant, Antero Henrique n’a jamais vraiment disparu des radars du Qatar. En atteste son rôle de président de la ligue professionnelle de football qatarienne depuis le mois de mars dernier.

Al-Khelaïfi se montrait flou sur le rôle d’Henrique en juin

Et au PSG, Antero Henrique aurait apporté son expertise sur certains dossiers depuis son départ comme sur celui de Danilo Pereira à l’été 2020 comme cela avait été révélé. Cet été, Henrique a bénéficié d’un rôle officieux au sein de l’organigramme du PSG et Nasser Al-Khelaïfi ne s’en cachait pas en juin dernier lors d’un entretien au Parisien en affirmant que le grand public en saurait plus à l’avenir sur le rôle d’Henrique.

Al-Khelaïfi, l’homme derrière le retour d’Henrique au PSG