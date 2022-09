Foot - PSG

PSG : Mbappé, Neymar… Messi se lâche sur la MNM

Publié le 26 septembre 2022 à 17h45 par La rédaction

Après avoir passé l'intégralité de sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi tente désormais de s'adapter au Paris Saint-Germain, aux côtés notamment de Kylian Mbappé et Neymar. Associé à ces derniers dans l’attaque du club parisien, le septuple Ballon d’Or ne tarit pas d’éloge à leur égard.

Libre après son départ du FC Barcelone à l’été 2021, Lionel Messi a rejoint le PSG. L’occasion pour lui de retrouver son ami Neymar, avec qui il a évolué chez les Blaugrana entre 2013 et 2017, et de découvrir Kylian Mbappé. Une association qui n’a pas vraiment fait ses preuves la saison dernière, en raison de la méforme de l’Argentin et de la blessure du Brésilien, mais la donne a changé.

Mercato - PSG : Le plan de Xavi pour boucler le transfert de Lionel Messi https://t.co/EMMBEcJRH0 pic.twitter.com/QhABzUtSjN — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

« J’adore jouer avec Neymar »

Cette saison, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar font preuve d’une efficacité redoutable. Dans un entretien accordé au média TUDN , le septuple Ballon d’Or s’est prononcé sur sa relation avec ses deux coéquipiers. « Avec Ney on se connaît par cœur, on a passé beaucoup de temps à Barcelone, j'aurais aimé en profiter plus à Barcelone, mais la vie nous a retrouvés à Paris, on est heureux d'être ensemble, j'adore jouer avec lui. »

« Dans les années à venir, il sera certainement parmi les meilleurs »