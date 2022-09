Foot - Mercato - PSG

PSG : Mbappé, Neymar, Messi… La guerre est déclarée

Publié le 26 septembre 2022 à 13h30 par Bernard Colas

Alors que le PSG peut compter sur un trio de stars en attaque, composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, la cohabitation ne serait pas des plus simple en interne. Le Bondynois aurait notamment du mal à partager la vedette avec les deux anciens compères du FC Barcelone, et cela se ferait ressentir sur l’ambiance dans le vestiaire.

En mettant la main sur Lionel Messi à l’été 2021, la direction du PSG avait conscience qu’elle allait devoir gérer les égos de trois stars évoluant au même poste, alors que Kylian Mbappé et Neymar se partageaient déjà la vedette. Mais l’occasion était trop belle pour le Qatar, rêvant de recruter le multiple Ballon d’Or depuis le rachat de l'écurie parisienne. Après une première saison décevante pour la MNM, marquée par l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions, le PSG espère obtenir plus de réussite avec la nomination de Christophe Galtier sur le banc, mais la situation a encore évolué suite à la prolongation de Kylian Mbappé. De quoi accentuer les tensions en interne.

Mbappé a prolongé, mais Messi et Neymar sont toujours là

Libre en fin de saison dernière, Kylian Mbappé a accepté d’apposer sa signature sur un nouveau bail avec le PSG. Pour parvenir à ses fins, le Qatar aurait fait de grandes promesses au Bondynois, concernant son rôle dans l’équipe mais également la structure de l’effectif. Cependant, rien n’a vraiment changé depuis l’annonce de sa prolongation. Kylian Mbappé doit toujours cohabiter avec Neymar et Lionel Messi, à la différence près que les deux anciennes stars du FC Barcelone sont bien plus en réussite cette saison. Neymar a retrouvé le niveau qui était le sien en Catalogne avec 11 buts et 8 passes décisives en 11 apparitions tandis que Lionel Messi a pris ses marques dans la capitale, en témoignent ses 6 réalisations et ses 8 offrandes.

Malaise dans le vestiaire du PSG ?

Kylian Mbappé n’a pas à rougir de son bilan, totalisant 10 buts en 9 matches, mais le champion du monde tricolore se montre bien plus avare collectivement, lui qui n’a pas délivré la moindre passe décisive cette saison. Un bilan qui montre bien le décalage entre les trois stars du PSG. Alors que l’épisode du penaltygate entre Mbappé et Neymar a beaucoup fait parler durant le mois d’août, les tensions entre les deux hommes sont apparentes, sur comme en dehors du terrain. Ce jeudi après la victoire des Bleus contre l’Autriche (2-0), Kylian Mbappé a pointé du doigt son utilisation en club aux côtés de Neymar et Lionel Messi, reprochant un manque de liberté. « À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent. »



Une manière diplomatique de faire passer un message au PSG, quelques semaines après sa réponse étonnante concernant l'évolution du projet QSI suite à sa prolongation : « Ce n’est ni l’endroit ni le moment et je ne suis pas la personne qui peut le mieux répondre à cette question. On est là pour parler d’un match de Ligue des Champions. » De son côté, Neymar s’est fait remarquer par sa réaction surprenante au moment d’être interrogé en zone mixte sur Kylian Mbappé suite au succès de la Seleção face au Ghana (3-0) vendredi. « Avec Kylian ? Pfff… », a réagi le numéro 10 du PSG, visiblement agacé, avant de se diriger vers la sortie.

Mbappé aurait demandé le départ de Neymar