Foot - Mercato - Real Madrid

Real Madrid, Barcelone… Les stars qui ont joué pour les deux clubs

Publié le 26 septembre 2022 à 13h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Marco Asensio aurait trouvé un pré-accord avec le FC Barcelone. L’attaquant madrilène devrait donc rejoindre la Catalogne l’été prochain en étant libre de tout contrat. Mais l’Espagnol n’est pas le seul à avoir fait ce transfert. D’autres stars ont déjà joué pour les deux clubs rivaux.

Pisté par le FC Barcelone, Marco Asensio devrait rejoindre le club catalan. Ce dimanche, la Cadena Ser nous informait du pré-accord trouvé entre les deux parties, alors que l’attaquant du Real Madrid est en fin de contrat en juin prochain. L’Espagnol devrait donc arriver en Catalogne l’été prochain et devrait signer un contrat de quatre ans. Un transfert qui serait comme une trahison du côté de Madrid, mais rappelons qu’il n’a pas été le seul à faire ce mouvement.

Cette star a fait le même chemin qu’Asensio

Tout comme Marco Asensio, ce joueur avait lui aussi rejoint le FC Barcelone alors qu’il jouait pour le Real Madrid. Désormais sélectionneur de l’équipe d’Espagne, Luis Enrique avait porté les couleurs madrilènes entre 1992 et 1996. Durant l’été 96, l’Espagnol signera avec le club catalan où il y terminera sa carrière de joueur. C’est dans cette même équipe qu’il laissera ses meilleurs souvenirs. Il entraînera même les Blaugrana quelques années plus tard entre 2014 et 2017.

Ils ont rejoint le Real en provenance du Barça

Alors que Marco Asensio arrivera à Barcelone en provenance du Real Madrid, ces joueurs ont fait le chemin inverse. Considéré comme le chouchou du public catalan, Figo rejoint le club rival en 2000, alors qu’il négociait son salaire avec le Barça . Lui aussi est parti à Madrid, Michael Laudrup avait rejoint les Merengue en 1994 après une dernière saison sur le banc avec les Balugrana .

