PSG : Ce transfert de Campos aurait pu capoter au dernier moment

Publié le 26 septembre 2022 à 10h45 par Thibault Morlain

Si Carlos Soler a donc rejoint le PSG à la fin du marché des transferts, cela aurait pu se passer différemment. En effet, jusqu'au dernier moment, Valence a tenté de retenir son désormais ex-milieu offensif. Et c'est auinsi qu'une ultime offre de prolongation est arrivée entre les mains de Soler.

Aujourd'hui, Carlos Soler est un joueur du PSG. A 25 ans, l'Espagnol a quitté Valence, là où il a passé toute sa vie pour filer en France. Forcément, cela n'a pas été simple, mais Soler a fini par faire le grand saut. Pourtant, il aurait bel et bien pu continuer sa carrière au sein du club Che.

Une ultime offre de Valence pour Soler

C'est donc le dernier jour du mercato que Carlos Soler s'est engagé au PSG, mais c'est aussi ce jour qu'il a reçu une ultime offre de prolongation de la part de Valence. Pour Levante EMV , Soler a en effet expliqué : « Avec mes agents, j'avais d'abord dit que je voulais rester à Valence. Valence avait fait un effort pour que je prolonge, mais il en manquait encore un peu par rapport à ce que je demandais. Beaucoup de temps s'est écoulé jusqu'à la dernière offre qui est arrivée pratiquement le dernier jour du mercato ».

« J'aurais aimé rester »