PSG : Tenu en échec, Campos a un boulevard dans un dossier XXL

Publié le 26 septembre 2022 à 10h15 par Thomas Bourseau

Au PSG, la pilule n’est pas passée depuis l’échec Milan Skriniar cet été. Et il semblerait que le plan des dirigeants du Paris Saint-Germain, y compris celui du conseiller football Luis Campos, soit de revenir à la charge pour le défenseur slovaque. D’autant plus que les négociations entre l’Inter et Skriniar n’avancent guère pour une prolongation de contrat.

Le recrutement estival du PSG a laissé un goût d’inachevé à Luis Campos. Pour RMC Sport, le conseiller football du Paris Saint-Germain a fait part d’une pièce manquante dans le puzzle du marché parisien cet été. Et il se pourrait bien qu’au vu du forcing de l’ensemble des têtes pensantes du PSG pour le recruter, qu’il s’agisse de Milan Skriniar.

L’Inter prête à faire barrage au PSG en prolongeant Skriniar ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain à l’Inter, Milan Skriniar a été l’objet de vives discussions entre le PSG et l’Inter pour se mettre d’accord sur l’indemnité du transfert à l’intersaison, en vain. Et en parallèle, les dirigeants nerazzurri seraient emballés par l’idée de prolonger le contrat de Skriniar et travailleraient sur ce dossier depuis un petit moment désormais.

Ca ne discute plus entre l’Inter et Skriniar pour une prolongation de contrat