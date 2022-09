Foot - Mercato

Transferts : Le PSG reçoit un avertissement sur le mercato

Publié le 26 septembre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Rafael Leao figurerait dans les petits papiers de Luis Campos, conseiller football du PSG à qui l’attaquant portugais doit son transfert au LOSC en 2018. Cependant, le Milan AC ne songerait pas à se séparer de Leao.

Au cours du mercato estival, Luis Campos a tenté de renforcer le secteur offensif de l’effectif du PSG à la demande de Christophe Galtier. Pour ce faire, le conseiller football du Paris Saint-Germain a pris la décision de jeter son dévolu sur Marcus Rashford ou encore Rafael Leao comme L’Équipe le soulignait à la mi-août.

Leao attise de vives convoitises sur le marché

Contractuellement lié au Milan AC jusqu’en juin 2024, Rafael Leao pourrait ne pas s’éterniser au sein du club rossoneri au vu des convoitises qu’il attise sur le marché des transferts et notamment au PSG. Manchester City et Chelsea seraient aussi sur les rangs.

« J'ai dit à certains de ne pas se montrer »