Foot - Mercato - PSG

PSG : Renato Sanches se lâche après son transfert

Publié le 26 septembre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

Cet été, Luis Campos a multiplié les jolis coups pour son premier marché des transferts avec le PSG. Et le Portugais est notamment allé chercher certains joueurs qu’il connaissait très bien comme cela a été le cas avec Renato Sanches que Campos a côtoyé au LOSC. Le milieu de terrain a donc rejoint le PSG. Un transfert sur lequel il est revenu.

L’un des gros chantiers de l’intersaison pour Luis Campos était de renforcer le milieu de terrain afin d’entourer Marco Verratti. Ça a été chose faite avec les arrivées au PSG de Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches. Ce dernier est donc arrivé au LOSC, poursuivant ainsi sa carrière en Ligue 1, mais un cran supérieur. Voilà désormais Renato Sanches au PSG et tout semble aller pour le mieux pour le Portugais.

Mercato - PSG : Un transfert de Campos réglé avant la Coupe du monde ? https://t.co/9oNgQUhzdF pic.twitter.com/ExhGu7XcSF — le10sport (@le10sport) September 25, 2022

« Je suis heureux de mon choix »

Cela fait donc maintenant quelques semaines que Renato Sanches a posé ses valises au PSG. Et le protégé de Christophe Galtier est plus heureux que jamais à Paris. Pour Le Quotidien du Sport , l’ancien du LOSC a notamment expliqué : « Tout se passe bien. Je suis content de faire partie de cette équipe. A vrai dire, ce n’était pas difficile non plus. Je sens que ça va de mieux en mieux au fur et à mesure des semaines. Mais je suis heureux de mon choix ».

« C’était une bonne chose et une aide précieuse »