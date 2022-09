Foot - Mercato - OM

OM : Longoria peut avoir un très gros regret sur le mercato

Publié le 26 septembre 2022 à 12h20 par La rédaction

Pablo Longoria a recruté 12 nouveaux joueurs durant le mercato estival, mais il a échoué dans le rapatriement de William Saliba. Après une saison plus que réussie à l'OM, le jeune international français est revenu à Arsenal car son prêt n'était pas assorti d'une option d'achat. Désormais, il s'impose comme un titulaire indiscutable dans l'équipe de Mikel Arteta.

Malgré une volonté claire de l'OM de le conserver, William Saliba est finalement retourné à Arsenal où il brille en ce début de saison. Pablo Longoria peut s'en mordre les doigts, car après avoir relancé la carrière du jeune défenseur grâce à son recrutement à l'été 2021, Arsenal ne voulait pas discuter avec l'OM. Et pour cause, Saliba avait crevé l'écran avec le club phocéen qui n'avait pas réussi à inclure une option d'achat lors de son prêt.

Saliba cartonne, Longoria regrette

Depuis son retour à Arsenal, William Saliba ne cesse d'épater les observateurs de Premier League. Le natif de Bondy a mûri lors de son passage à l'OM et il n'est pas innocent au retour en grâce d'Arsenal cette saison. Il a déjà inscris deux buts en sept rencontres et a prouvé à Mikel Arteta qu'il devait compter sur lui. Mais pour Pablo Longoria, la pilule passe mal. Si Saliba crève l'écran chez les Gunners , il peut remercier l'Espagnol qui lui a fait confiance alors qu'Arsenal ne voulait plus de lui. Or, le club londonien avait prévu son coup et avait refusé que l'OM dispose d'une option d'achat dans le deal. C'est sans doute le plus gros regret de Longoria depuis son arrivée à l'OM au vu de l'explosion du prix de Saliba.

Saliba prêt à s'inscrire dans la durée à Arsenal ?