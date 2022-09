Foot - Mercato - OM

OM : Les coulisses du mercato de Saliba dévoilées

Publié le 19 septembre 2022 à 18h00 par Thibault Morlain

Si William Saliba a donc retrouvé Arsenal cet été, son nom a fait l'objet de nombreuses discussions tout au long du marché des transferts. En effet, à l'OM, Pablo Longoria souhaitait faire revenir l'international français. Une tentative vaine. Saliba s'impose désormais à Arsenal, où une prolongation de contrat pourrait l'attendre.

A l'été 2021, Pablo Longoria a flairé le bon coup en récupérant William Saliba, alors pas dans les plans de Mikel Arteta à Arsenal. Le défenseur central s'est alors installé à l'OM en prêt pour la saison et cela a fonctionné. Saliba s'est imposé comme l'un des patrons de Jorge Sampaoli. De quoi lui faire gagner des points auprès de Didier Deschamps en équipe de France, mais aussi à Arsenal où Mikel Arteta lui a enfin fait une place.

Longoria a tenté... et s'est fait recaler

Depuis le début de la saison, William Saliba a donc sa chance avec Arsenal et il la saisit pleinement. Pour autant, cela aurait pu se passer différemment puisque l'OM souhaitait le faire revenir après son année en prêt. Comme révélé par Luca Bendoni, Pablo Longoria a discuté avec l'agent de Saliba. En vain. Pour quelle raison ? Selon le journaliste de Gianluca Di Marzio, Arsenal aurait clairement fermé la porte à un départ de William Saliba durant l'intersaison.

Mercato - OM : C'est confirmé, Longoria a tenté un énorme coup avec Saliba https://t.co/qyUk9X4dO1 pic.twitter.com/7eUWxbd0ZM — le10sport (@le10sport) September 19, 2022

Saliba heureux de rester à Arsenal

A 21 ans, 3 ans après avoir été recruté par Arsenal, William Saliba dispute donc enfin sa réelle vraie première saison avec les Gunners. Et il n'est clairement pas mécontent. « Je suis revenu ici [à Arsenal] pour m'imposer et c'est bien de bien commencer, comme je l'ai fait. (…) Comme tout le monde le sait, je n'ai pas joué. Pour moi, c'était mieux de partir. Je suis un jeune joueur et c'est toujours mieux de jouer et d'acquérir de l'expérience, de faire des erreurs et d'apprendre. Si vous ne jouez pas, vous ne pouvez pas progresser. Pour moi, partir pendant un an et demi a été bénéfique. Je suis revenu plus fort, avec de nouvelles ambitions », a notamment expliqué Saliba pour Canal +.

Et maintenant une prolongation ?