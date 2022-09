Foot - Mercato - OM

OM : La vérité éclate sur l'échec de Longoria avec Saliba

Au terme d'une dernière saison exceptionnelle avec l'OM, William Saliba a fait son retour à Arsenal. Toutefois, durant l'été, Pablo Longoria a tout tenté pour faire revenir l'international français. Faute d'option d'achat, c'était mission impossible. De nouvelles précisions ont d'ailleurs été données sur ce dossier Saliba.

N'ayant pas sa chance à Arsenal, William Saliba a enchainé les prêts et à l'OM, la saison dernière, il a totalement explosé sous les ordres de Jorge Sampaoli. De quoi alors lui faire gagner des points auprès de Mikel Arteta, qui a enfin décidé de lui faire confiance cette saison avec les Gunners. Au grand dam de l'OM, qui aurait aimé retrouver Saliba pour cet exercice 2022-2023.

Journaliste pour Gianluca Di Marzio, Luca Bendoni était revenu ce dimanche sur le mercato estival de William Saliba et la tentative de l'OM de le rapatrier. Il avait alors expliqué que cet été, Pablo Longoria avait bel et bien eu des discussions avec l'agent de Saliba pour le faire revenir. En vain. C'était mission impossible pour l'OM.

The problem wasn't on player-side. Arsenal didn't want to sell him