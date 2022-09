Foot - Mercato - OM

OM : Après le mercato XXL de Longoria, Igor Tudor se lâche

Publié le 19 septembre 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Cet été, l’Olympique de Marseille a connu de gros changements en interne, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur et de douze recrues. Un énorme turnover qui ne s’est pas fait ressentir sur les résultats, puisque le club phocéen réalise un excellent début de saison en Ligue 1. Une réussite sur laquelle est revenu Igor Tudor.

Le 1er juillet dernier, l’OM officialisait à la surprise générale le départ de Jorge Sampaoli, l’un des premiers mouvements chauds du club sur le mercato estival qui allait en appeler beaucoup d’autres. Pablo Longoria n’a pas traîné avant de nommer Igor Tudor à la tête de l’équipe première, tandis que douze recrues sont venues renforcer l’effectif. Avec autant de bouleversements en interne, on pouvait craindre un début de saison difficile dans la cité phocéenne, mais il n’en est rien. Si l’OM n’est pas en réussite en Ligue des champions, la situation est radicalement différente en Ligue 1 pour le club, deuxième au classement en étant invaincu à la trêve internationale après le nul contre Rennes (1-1) dimanche.

« C’est évidemment un bilan positif, je suis super content »

Présent en conférence de presse après la rencontre, Igor Tudor a dressé un bilan positif de ses premiers mois à l’OM. « C’est évidemment un bilan positif, je suis super content. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire de plus ! Il y a trois ou quatre joueurs à qui il faut donner une médaille, enchaîner autant de matches est un tour de force. C’est inhumain, d’autant plus que notre mode de jeu coûte beaucoup d’énergie. Je veux vraiment féliciter l’équipe. On voulait gagner, on n’a pas réussi mais c’est quand même positif », explique Igor Tudor, dans des propos relayés par La Provence .

« On essaie toujours de faire au mieux »