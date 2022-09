Foot - OM

Igor Tudor fait sa révolution, Guendouzi lâche ses vérités

Publié le 18 septembre 2022 à 22h30 par La rédaction

Depuis son arrivée au sein de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a réalisé une grande révolution au sein de cette équipe phocéenne. En effet, le coach marseillais, en plus d’avoir révolutionné l’effectif marseillais, en a profité pour changer beaucoup de choses tactiquement. Et après cette révolution Mattéo Guendouzi a lâché ses vérités.

L’Olympique de Marseille a connu une véritable révolution cet été. Après le départ de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a décidé de faire venir Igor Tudor sur le banc phocéen afin de le remplacer. Qui dit nouveau coach, dit nouvel effectif et nouveau système, et le Croate a entamé une véritable révolution au sein de cette équipe. Et Mattéo Guendouzi en a fait les frais.





OM : Ecarté par Tudor, Mattéo Guendouzi vide son sac https://t.co/KjTNaNEBu4 pic.twitter.com/RsfU8FfqU7 — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

« Je jour un rôle un peu différent sur certains matches »

Ainsi, dans un entretien accordé au Canal Football Club , Mattéo Guendouzi a évoqué son nouveau positionnement au sein de l’Olympique de Marseille d’Igor Tudor. « Je joue un rôle un peu différent sur certains matches. Je récupère un peu plus de ballons, notamment dans les zones un peu plus haute. Je suis un joueur généreux qui donne tout sur le terrain. Ma mentalité m’a permis d’accéder à l’équipe de France, d’être dans un très grand club comme Marseille (…) C’est pas parce que je suis à l’OM que je m’invente un rôle. J’ai toujours parlé sur le terrain. C’est pour ça aussi que je fais partie des capitaines cette saison parce que je veux le meilleur pour l’équipe et j’ai cette mentalité de parler à mes coéquipiers ».

« Il faut montrer au coach que tu peux aider l’équipe »