Ecarté par Tudor, Mattéo Guendouzi vide son sac

Publié le 18 septembre 2022 à 21h15 par La rédaction

Ce dimanche, l’OM affrontait le Stade Rennais dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre qui s’est terminée sur un match nul 1-1. Fautif sur le but rennais et buteur après, Mattéo Guendouzi est revenu, pour le Canal Football Club, sur le fait d’avoir débuté sur le banc ce mardi face à l'Eintracht Francfort en Ligue des Champions.

Dans le cadre la 8e journée de Ligue 1, l’OM a obtenu le point du match nul face à Rennes (1-1). Alors que Mattéo Guendouzi a été fautif sur le but rennais en marquant contre son camp, le milieu marseillais s’est rattrapé par la suite en marquant le but égalisateur. Une revanche pour le joueur qui avait débuté la dernière rencontre de Ligue des champions sur le banc. Pour le Canal Football Club , l’international français est revenu sur le fait d’avoir débuté sur le banc face à Francfort.

« Je veux aider mon équipe »

Mattéo Guendouzi n’a pas caché sa déception au micro de Canal + . « Le fait d’avoir été sur le banc contre Francfort ? Je suis très déçu, je veux aider mon équipe et pour moi je suis plus utile sur le terrain. Je me sens impuissant sur le banc. Tu te sens comme quelqu’un qui veut aider mais qui ne peut pas. »

« Il faut montrer au coach que tu peux aider l’équipe »