Foot - Mercato - OM

OM : Le vestiaire s'enflamme déjà pour cette recrue de Longoria

Publié le 18 septembre 2022 à 20h15 par La rédaction

Débarqué cet été en provenance du RC Lens, Jonathan Clauss n’a pas chômé pour son intégration au sein de l’OM. En effet, l’international français est arrivé afin de prendre le rôle de titulaire en tant que piston droit dans le nouveau dispositif d’Igor Tudor. Et cette arrivée semble plus que validée par une autre recrue phocéenne.

Pablo Longoria n’a pas chômé sur le mercato estival. En effet, cet été, l’Espagnol a fait de nombreuses recrues afin de satisfaire les demandes d’Igor Tudor, le nouvel entraîneur de l’Olympique de Marseille. Parmi ces demandes, on retrouvait notamment l’envie de recruter des pistons, et c’est chose faite avec les arrivées de Nuno Tavares et Jonathan Clauss. Et l’international français semble bien s’intégrer.

« Ça se passe hyper bien »

Ainsi, en zone mixte après le match de l’OM face au Stade Rennais, Jordan Veretout est revenu sur l’intégration de Jonathan Clauss au sein de l’effectif phocéen. « C’est un bon mec, un pote aussi. Ça se passe hyper bien. Il s’est bien adapté au jeu, il prend la profondeur ».

« Il centre bien, il défend bien »