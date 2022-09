Foot - Mercato - OM

Tenu en échec, Longoria reçoit une réponse finale pour ce transfert

William Saliba a flambé avec l’OM la saison passée au point d’être appelé par Didier Deschamps en Équipe de France. De quoi donner des idées à Pablo Longoria pour un éventuel rapatriement de Saliba alors qu’il a été de retour à Arsenal cet été après son prêt. Mais la porte semblerait définitivement fermée.

La saison dernière, William Saliba a fait forte impression du côté de l’OM et surtout au sein du staff technique de Jorge Sampaoli et du comité de direction de l’Olympique de Marseille présidé par Pablo Longoria.

Au point où le président de l’OM aurait tenté de rallonger la période de prêt de William Saliba qui a expiré en fin de saison dernière par le biais d’un accord pour un nouveau prêt voire un transfert définitif. Cependant, Arsenal n’a rien voulu savoir et la position des Gunners s’entend au vu de l’utilisation de Saliba par l’entraîneur Mikel Arteta depuis le début de la saison.

🗣️ “I’m at home here. I like London. I like the club. I like everything. I feel at home.”William Saliba says Arsenal feels at home when asked about rumours of signing a new contract at Arsenal. pic.twitter.com/YkB3aME7z4