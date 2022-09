Foot - Mercato - OM

OM : Toutes les coulisses du transfert de Jonathan Clauss

Publié le 13 septembre 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Excellent avec le RC Lens, Jonathan Clauss a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière. Ainsi, lors du dernier marché des transferts, l’international français a rejoint l’OM. Un nouveau défi pour le désormais protégé d’Igor Tudor. Avec Clauss, Longoria a ainsi réalisé un joli et on en sait un peu plus concernant les coulisses de ce transfert sur la Canebière.

Avec la Ligue des Champions à jouer cette saison, l’OM devait se renforcer en conséquence lors du mercato et ce à tous les postes. Cela était notamment le cas au poste d’arrière/piston droit où Pol Lirola avait déçu la saison passée et où Valentin Rongier, milieu de terrain, avait dépanné avec Jorge Sampaoli. A l’OM, la priorité était alors très claire et tous les efforts se sont concentrés sur Jonathan Clauss, le meilleur joueur de Ligue 1 à ce poste. Excellent avec le RC Lens, l’international français a fini par rejoindre l’OM cet été. Mais tout cela s’est bouclé au terme d’un long feuilleton, assez mouvementé à en croire les coulisses révélées.

Pourquoi l’OM ?

L’OM a donc accueilli Jonathan Clauss, ce qui était d’ailleurs la priorité de l’ex-joueur de RC Lens. Pourtant, le Français avait d’autres choix plus prestigieux. Prime Vidéo avait notamment révélé que Chelsea, Manchester United et l’Atlético de Madrid étaient intéressés par Clauss. Le choix de ce dernier s’est toutefois bien porté sur l’OM et ce pour différentes raisons. En effet, le désormais joueur de l’OM voulait disputer la Ligue des Champions, jouer le haut du classement en Ligue 1 tout en étant également visible aux yeux de Didier Deschamps en vue d’être avec l’équipe de France à la Coupe du Monde.

Longoria prêt à tout pour arriver à ses fins

Pour Jonathan Clauss, c’était donc l’OM et rien d’autre. Mais encore fallait-il que Pablo Longoria réussisse à se mettre d’accord avec le RC Lens. Visiblement, les négociations ont été compliquées, mais pour arriver à ses fins, le président de l’OM a usé de tous les stratagèmes possibles. Longoria a même fait un énorme coup de bluff afin de faire pencher la balance du côté de la Canebière. Ainsi, comme l’avait révélé L’Equipe , l’Espagnol avait laissé filtrer qu’il avait un accord avec le latéral droit de l’Atalanta Bergame, Hans Hateboer. Une manoeuvre qui aura fonctionné puisque cela a poussé Jonathan Clauss à mettre la pression sur la direction du RC Lens pour réaliser cette opération. Et un accord a bien fini être trouvé entre les deux clubs pour le transfert de l’international français vers l’OM.

