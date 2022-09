Foot - Equipe de France

Equipe de France : Clauss dévoile ses objectifs avec les Bleus

Publié le 7 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

Grâce à ses performances avec le RC Lens, Jonathan Clauss a eu la possibilité de découvrir l'équipe de France. Désormais à l'OM, le latéral droit espère rester dans le groupe de Didier Deschamps d'autant que la Coupe du Monde au Qatar arrive. Clauss sera-t-il alors de l'événement à la fin de l'année ? Le néo-Marseillais a en tout cas fait part de ses intentions avec les Bleus.

Cet été, Jonathan Clauss a donc rejoint l’Olympique de Marseille, de quoi alors lui permettre de découvrir la Ligue des Champions. Une première pour l'ancien du RC Lens qui pourrait lui permettre de s'exposer au plus haut niveau. Et cela a forcément son importance pour Clauss, qui a une place à aller chercher pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France.

Mercato - OM : Clauss dévoile ses échanges avec Longoria avant son transfert https://t.co/KCQTqUMX4l pic.twitter.com/5QSv6Klyjp — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Ce n’est pas un objectif »

Sélectionné pour la première fois en mars dernier, Jonathan Clauss compte désormais 4 sélections en Équipe de France. Alors que Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Ligue des Nations le 15 septembre, le défenseur français ne souhaite pas se mettre la pression concernant un retour chez les Bleus comme il l'a expliqué au Parisien : « L’équipe de France ? Ce n’est pas un objectif, je ne me mets pas de pression particulière mais si j’enchaîne les bonnes performances, ça me plairait d’y retourner. Je fais en sorte d’en avoir l’espoir ».

« Je vais forcément être déçu sur le coup »