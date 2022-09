Foot - Équipe de France

En pleine polémique, une nouvelle bombe sur Paul Pogba est lâchée

En pleine tourmente médiatique depuis les révélations de son frère Mathias Pogba, Paul Pogba a reçu une terrible nouvelle. Blessé lors de la préparation avec la Juventus, le cadre des Bleus voit sa participation à la prochaine Coupe du monde se compromettre fortement. En effet, lui et son club auraient pris la décision de passer par la case opération...

Plus rien ne va chez Paul Pogba en ce moment. Alors que son frère multiplie les accusations à son encontre, le milieu de terrain tricolore s'est blessé au ménisque durant la présaison avec la Juventus. Alors qu'il avait préféré écarter la possibilité de se faire opérer pour ne pas compromettre ses chances de disputer la Coupe du monde au Qatar, le Français serait revenu sur sa décision.

Bad news for Paul Pogba. He will undergo surgery on the meniscus in his right knee - Juventus staff has decided together with Paul today. 🚨⚪️🇫🇷 #Pogba @SkySport pic.twitter.com/sXv3fh76wi