Mbappé, marabout… Le gouvernement réagit à la polémique Pogba

Publié le 5 septembre 2022 à 09h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le malaise Paul Pogba fait couler beaucoup d’encre depuis les révélations de son grand frère Mathias qui a commencé à révéler des informations compromettantes à son sujet, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi dimanche à cette polémique de taille.

C’est un fait, Paul Pogba vit des jours agités entre son grand retour cet été à la Juventus, sa blessure au genou et désormais les menaces de la part de son grand frère Mathias Pogba. Ce dernier a promis via une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux des « révélations explosives » à son sujet, mais aussi sur Rafaela Pimenta et Kylian Mbappé. C’est donc logiquement que Pogba a décidé de porter cette affaire devant les autorités, et ce clash avec son frère a encore pris une autre tournure ces derniers jours puisque les avocats de l’international français ont révélé que leur client était victime de « menaces et tentatives d'extorsion en bande organisé ». Le début d’une longue affaire.

La ministre des Sports se prononce sur Pogba

Interrogée par France Info dimanche, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, a livré son point de vue sur cet épineux dossier Pogba, à quelques mois seulement de la Coupe du Monde au Qatar avec l’équipe de France : « C’est un dossier auquel je suis attentive. On le sait tous, un parcours réussi dans ce type de compétition repose sur une combinaison entre l'état de forme de ses talents, la qualité de vie du groupe, mais on a la chance d'avoir Didier Deschamps : je lui fais toute confiance. Il a toute l'expérience nécessaire pour gérer ce type de situations sensibles, complexes. Il l'a prouvé en tant que joueur, en tant que coach, en tant que sélectionneur. Je sais qu'on va s'adapter à la situation et que Didier saura protéger son collectif de ces turbulences-là », indique la ministre.

