Giroud interpelle encore Didier Deschamps pour la Coupe du monde

Publié le 3 septembre 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet

Depuis l’Euro en juin dernier, Olivier Giroud voit Didier Deschamps se passer de ses services. L’attaquant de 35 ans semble avoir perdu sa place en Équipe de France alors qu’il a retrouvé du temps de jeu avec son départ au Milan AC. Mais malgré tout, Olivier Giroud continue de penser à la Coupe du monde.

Depuis le retour de Karim Benzema, Olivier Giroud semble avoir perdu sa place en Équipe de France. Alors qu’il était l’un des cadres en Bleus , l’attaquant d’aujourd’hui 35 ans voit Didier Deschamps se passer de lui en sélection alors qu’il a retrouvé un temps de jeu convenable au Milan AC. Olivier Giroud est même plutôt performant avec les Rossoneri . Mais le sélectionneur de l’Équipe de France ne l’appelle plus. Avant d’avoir rejoint le rassemblement des Bleus en mars dernier, Olivier Giroud n’avait plus été sélectionné depuis l’Euro en juin 2021. Malgré tout, le buteur du Milan AC pense toujours à la Coupe du monde.

Hier soir, Rafael Leão a encore montré l'étendue de son talent face à Bologne avec ce but et cette délicieuse passe décisive pour Olivier Giroud. 🇵🇹🌟pic.twitter.com/2TDUgnjExd — As Quinas 🇵🇹 (@AsQuinasOff) August 28, 2022

«Je ne vais pas dire que je n’y pense pas»

Dans un entretien accordé à Téléfoot , Olivier Giroud a avoué qu’il avait le Mondial bien en tête, à quelques mois de celle-ci. « Evidemment que ça doit être un objectif en tant que compétiteur sélectionnable. Avec l’historique qui est le mien en équipe de France, avoir la possibilité de disputer une troisième Coupe du monde, c’est une chance. Je ne vais pas dire que je n’y pense pas » a-t-il expliqué.

Giroud avait déjà envoyé un message à Deschamps