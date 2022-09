Foot - Mercato

Neymar, Mbappé, Luis Campos… Les infos mercato du 19 septembre

Publié le 19 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival vient de fermer ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le départ de Mbappé préparé par le PSG ?

Média Foot lâche une petite bombe ce lundi en révélant que le PSG pourrait envisager une vente de Kylian Mbappé l'été prochain, soit un an avant la fin de son contrat. Pour rappel, malgré une officialisation jusqu'en 2025, l'attaquant français n'aurait en réalité prolongé que jusqu'en 2024 + une année optionnelle dont lui seul serait le décideur. La direction du PSG a donc décidé de prendre les devants et d'envisager une vente XXL de Mbappé plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre un an après.



PSG : Neymar est heureux et le fait savoir

Malgré les nombreuses spéculations dont il a fait l'objet tout au long du mercato estival, Neymar est heureux au PSG avec qui il a une nouvelle fois été décisif dimanche soir contre l'OL (1-0) en offrant une passe décisive à Lionel Messi. Il s'agissait d'ailleurs de la 100e pour Neymar sous le maillot du PSG, l'occasion pour la star brésilienne d'afficher son bonheur d'être au club après la rencontre : « Mon sentiment c'est beaucoup de joie d'avoir pu atteindre ce nombre de matches en ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux, d'autant plus qu'on remporte ce match », lâche Neymar. Voilà qui est clair.



PSG : Luis Campos n'est plus ciblé par Chelsea

Alors qu'il était question d'une possible offensive de Chelsea pour déloger Luis Campos du PSG et lui offrir le poste de directeur sportif, The Athletic annonce que les Blues vont finalement se tourner vers Christoph Freund pour occuper cette fonction. Le dirigeant autrichien du Red Bull Salzbourg devrait donc être l'heureux élu.



