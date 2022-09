Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar est fixé pour l’avenir de Luis Campos

Publié le 19 septembre 2022 à 11h45 par Bernard Colas

Annoncé dans le viseur de Chelsea pour intégrer la direction sportive, Luis Campos devrait bel et bien rester au Paris Saint-Germain. Les Blues auraient en effet décidé de se tourner vers Christoph Freund pour le poste, permettant à l’écurie parisienne de souffler alors que le Portugais a rejoint le PSG il y a quelques mois.

Cet été, le PSG a opéré de gros changements dans ses rangs, avec les arrivées de Christophe Galtier et Luis Campos en lieu et place de Mauricio Pochettino et Leonardo. Après avoir officié à l’AS Monaco et au LOSC, Luis Campos est désormais en charge du mercato au PSG, lui qui jouit d’une belle cote sur Vieux Continent, au point de susciter l’intérêt de Chelsea.

Campos visé par Chelsea

Après s’être passé des services de Thomas Tuchel, le propriétaire de Chelsea Todd Boehly veut désormais mettre les mains sur un nouveau directeur sportif pour succéder à Marina Granovskaia. Ainsi, les Blues ont entamé les discussions avec Luis Campos, mais ce dernier devrait poursuivre sa mission au PSG.

