PSG : Mbappé, Messi... Campos a déjà tout prévu

Publié le 19 septembre 2022 à 10h15 par Thibault Morlain

Alors que Lionel Messi est en pleine forme cette saison avec le PSG, Luis Campos espère voir l'Argentin continuer l'aventure dans la capitale. Alors que La Pulga est dans la dernière année de contrat, il est question d'une prolongation. Et visiblement, offrir ce nouveau contrat à Messi ne serait pas anodin. Explications.

Ce dimanche, face à l'OL, c'est Lionel Messi qui a offert la victoire au PSG. Auteur de son 4ème but en Ligue 1 et comptant déjà 7 passes décisives en championnat, l'Argentin frappe fort en ce début de saison. Il n'en fallait alors pas plus pour convaincre les dirigeants du PSG de conserver Lionel Messi. Alors que La Pulga est dans sa dernière année de contrat, l'idée de Luis Campos est de lui offrir un nouveau bail de deux ans selon les différents échos.

Messi pour oublier Mbappé ?

Et selon les informations de Média Foot , il y aurait une raison précise derrière cette volonté du PSG de prolonger Lionel Messi. En effet, à l'été 2023, il n'est pas exclu que Kylian Mbappé soit transféré. C'est donc pour pallier un possible départ du Français que le PSG souhaiterait prolonger Messi.

Au moins deux stars au PSG

En effet, l'idée du PSG serait toujours d'avoir au moins deux stars dans son effectif. Si Kylian Mbappé reste finalement la saison prochain, la MNM sera toujours effective et si le Français venait à partir, il y aurait toujours Lionel Messi et Neymar pour diriger le PSG.