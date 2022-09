Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar lâche un énorme indice sur son avenir

Publié le 19 septembre 2022 à 09h30 par La rédaction

Le PSG s'est imposé sur le pelouse de l'OL ce dimanche et prend seul la tête du championnat avant la trêve internationale. Pour l'occasion, Neymar fêtait sa 100e apparition avec le club de la capitale en Ligue 1. En colère après sa sortie, il a préféré calmer le jeu en zone mixte.

Neymar est encore un peu plus rentré dans la légende du PSG ce dimanche. Lors de la victoires des siens face à l'OL, il honorait son 100e match avec le club francilien. Passeur décisif sur le but de Lionel Messi, Neymar impressionne depuis le début de la saison. Malgré cela, il n'a pas échappé à la rotation que souhaite mettre en place Christophe Galtier et a du céder sa place en toute fin de rencontre, assez pour le mettre en rogne. Néanmoins, le Brésilien se dit heureux d'avoir atteint un tel nombre de match.

« Je suis vraiment très heureux »

Une fois la pression du match retombée, Neymar est apparu plus détendu devant les médias du PSG. « Mon sentiment c'est beaucoup de joie d'avoir pu atteindre ce nombre de matches en ligue 1 avec Paris. Je suis vraiment très heureux d'autant plus qu'on remporte ce match. Oui ça a été un très bon match ce soir, nous avons très bien joué. On a remporté ce match qu'on savait difficile, face à un adversaire coriace. On a su bien se comporter, tant défensivement qu'offensivement et c'est ce qui nous a permis de l'emporter. C'était ça le plus important » a confié la star du PSG.

Galtier loue le comportement de Neymar