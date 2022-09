Foot - Mercato - PSG

Après sa prolongation, Mbappé a-t-il raison d’être frustré ?

Publié le 19 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Il y a quelques mois, le PSG frappait un grand coup en prolongeant le contrat de Kylian Mbappé jusqu'en 2024, plus une autre année en option. Mais quelques semaines après avoir apposé sa signature, l'international français se questionnerait sur la solidité du projet sportif. En effet, le joueur constate que certaines promesses n'ont pas été tenues par les dirigeants parisiens.

Le 21 mai dernier a été une date marquante pour le PSG. Parce que ce jour-là, le club parisien était sacré champion de France pour la dixième fois de son histoire, mais pas que. Nasser Al-Khelaïfi profitait de la réception du FC Metz pour annoncer la prolongation de Kylian Mbappé au public du Parc des Princes. Le club parisien revient de loin puisque le joueur semblait parti pour rejoindre le Real Madrid. A quoi est dû ce soudain retournement de situation ? Au pouvoir financier du Qatar, qui lui aurait proposé un salaire de 83,3M€ par an, ainsi qu’une prime à la signature de 125M€ selon le New-York Times . Mais aussi au pouvoir de persuasion des dirigeants, qui lui auraient donné des garanties sportives.

« On lui a promis quoi ? La construction d’une grande équipe »

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos a été questionné sur ce sujet ce vendredi. « On a promis quoi ? La construction d’une grande équipe. Il n’a jamais parlé de noms de joueurs. Dans cette construction d’équipe, on avait aussi un numéro 9 de référence qu’on n’a pas pris non plus. Tout le monde pense aux ego, mais on aurait même aimé avoir un 4e, un 9 de surface très costaud. On en a parlé aussi. On doit avoir des solutions, des plans B, des joueurs qui font que l’équipe joue parfois d’une façon différente à certains moments des matchs » a confié le responsable au micro de RMC .

Mbappé déçu du mercato ?

Le JDD apporte plus de précisions sur ce dossier. Lors des négociations, Kylian Mbappé aurait réclamé une équipe capable de remporter la Ligue des champions. Pour le rassurer, les dirigeants auraient évoqué une possible arrivée de Robert Lewandowski, qui souhaitait alors quitter le Bayern Munich. Le PSG rêvait alors d'une association entre les deux stars. Une association qui ne verra pas le jour puisque l'international polonais a rejoint le FC Barcelone.

