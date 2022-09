Foot - Mercato - PSG

Fatigué des polémiques, Neymar veut passer à autre chose

Publié le 19 septembre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

Neymar ne cesse d’être lié à des polémiques avec Kylian Mbappé depuis le début de la saison alors que sportivement parlant, le Brésilien a retrouvé son meilleur niveau. Las de prendre partie à de telles situations, le numéro 10 du Paris Saint-Germain pourrait prendre une décision drastique.

En ce début de saison plutôt positif sur le plan comptable par le PSG qui enchaîne les bons résultats en Ligue 1 et en Ligue des champions, il y a quand même quelques ombres au tableau et particulièrement à cause de petites polémiques dans lesquelles Kylian Mbappé et Neymar sont cités.

Au coeur de polémiques avec Mbappé…

En août dernier, les deux attaquants du PSG ont été les protagonistes d’un nouveau penaltygate après le premier épisode avec Edinson Cavani lorsque l’Uruguayen évoluait encore du côté du Paris Saint-Germain. Après avoir manqué son penalty contre Montpellier (5-2), Kylian Mbappé avait demandé à Neymar d’avoir une seconde chance pour se rattraper. Requête que Neymar avait refusé. Face à la Juventus, Mbappé, qui avait alors déjà inscrit un doublé, refusait de servir Neymar en retour. Un choix qui avait irrité le Brésilien.

…Neymar songerait à claquer la porte

Régulièrement comparé à Kylian Mbappé ou cité dans des faits de jeu entourant le champion du monde, Neymar commencerait à en avoir assez. C’est en effet l’information communiquée par le journaliste Renato Mauricio Prado. D’après ses sources, le Brésilien pourrait bien prendre en considération un départ d’ici la fin de la saison du PSG bien que son contrat court depuis le 1er juillet dernier jusqu’à l’été 2027 comme le10sport.com vous le révélait en mai 2021.