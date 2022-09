Foot - Mercato - PSG

PSG : Nouvel échec révélé sur le mercato pour Campos

Publié le 19 septembre 2022 à 05h15 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a accueilli de nouveaux joueurs. En effet, pour lancer son nouveau projet, le club de la capitale s’est renforcé. Pour autant, Luis Campos, aux manoeuvres de ce recrutement, n’a pas connu que des succès. Le Portugais l’a expliqué, il a certains regrets et un nouvel échec du PSG vient d’être révélé.

A l’occasion d’un entretien accordé à RMC , Luis Campos l’a clairement fait savoir : il n’est pas satisfait du mercato du PSG. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection », a lâché Campos.

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour l’avenir de Campos, le Qatar est fixé https://t.co/bKCV0YyUjp pic.twitter.com/SmMzxMRQdx — le10sport (@le10sport) September 18, 2022

Le PSG pensait à Pavard

Et si Luis Campos n’est pas satisfait, c’est parce qu’il n’a pas réussi à faire venir tous les joueurs qu’il voulait au PSG. Il y a notamment eu les échecs Milan Skriniar ou encore Robert Lewandowski. Mais pas seulement. En effet, selon les informations de Téléfoot , le PSG aurait également connu un échec avec Benjamin Pavard. Cet été, le club de la capitale était intéressé par l’international français, qui est finalement resté au Bayern Munich.

Une grosse concurrence

Mais le PSG n’est pas le seul à avoir été recalé par Benjamin Pavard. En effet, le joueur du Bayern Munich était aussi dans les petits papiers de Chelsea, Manchester United, la Juventus et l’Atlético de Madrid.