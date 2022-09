Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà pourquoi Ousmane Dembélé n’est pas venu

Publié le 19 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG et notamment de Leonardo lorsque son contrat avec le FC Barcelone arrivait à expiration, Ousmane Dembélé a finalement décidé de rester au sein du club catalan. Luis Campos explique pourquoi il n’a pas souhaité faire venir l’attaquant français au PSG.

Au même titre que Kylian Mbappé au PSG, le feuilleton Ousmane Dembélé a fait couler beaucoup d’encre la saison passée puisque l’attaquant français a tardé à prolonger son contrat au FC Barcelone, qui arrivait initialement à expiration en juin. Le PSG a d’ailleurs longtemps été annoncé comme un point de chute plausible pour Dembélé, qui a fini par acter son avenir en restant en Catalogne.

Campos ne voulait pas Dembélé

Interrogé sur RMC Sport, Luis Campos a expliqué pourquoi il n’avait pas fait le forcing pour attirer Ousmane Dembélé au PSG : « Sa position préférée, c’est sur le côté gauche de l’attaque. Ça veut dire qu’on va casser notre puzzle. Notre triangle actuel est un triangle à l’envers avec Mbappé en pointe », indique le conseiller sportif du PSG sur ce dossier.

Une piste amorcée par Leonardo

Il faut dire que le dossier Ousmane Dembélé au PSG avait surtout été creusé par son prédécesseur, Leonardo, qui appréciait énormément le profil de l’attaquant français et souhaitait le faire venir au Parc des Princes pour venir épauler Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Luis Campos lui a finalement succédé, et a mis un terme à cette piste.