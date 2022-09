Foot - Mercato - PSG

PSG : Luis Campos évoque un sujet sensible du mercato

Publié le 19 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé sur le départ tout au long du mercato estival alors qu’il se retrouve barré par Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est finalement resté au PSG. Naples semblait pourtant disposé à recruter le Costaricien, et Luis Campos a lâché ses vérités sur cet épineux dossier des gardiens.

Dans les toutes dernières heures du mercato estival et alors que Naples semblait idéalement positionné pour le recruter, Keylor Navas annonçait finalement son envie de rester au PSG. Pourtant, dès son arrivée au club, Christophe Galtier avait indiqué que Gianluigi Donnarumma serait titulaire indiscutable et qu’il n’y aurait plus d’alternance des gardiens au PSG. Navas est tout de même resté, et la pression semble forte sur les épaules de Donnarumma qui s’est déjà rendu coupable de plusieurs erreurs cette saison.

« Tu ne peux pas avoir deux pièces importantes »

Interrogé au micro de RMC Sport sur cet épineux dossier des gardiens du PSG, Luis Campos a livré son point de vue : « Il y a pour moi quelque chose de très important quand on fait l'architecture d'une équipe, c'est la superposition des pièces : tu ne peux pas avoir deux pièces à deux postes très importants : celui de gardien et d'attaquant », a indiqué le conseiller sportif du PSG.

