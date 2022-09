Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma, Navas... Campos désamorce la polémique

Publié le 16 septembre 2022 à 23h00 par Axel Cornic

Depuis plus d’un an, le poste de gardien fait débat au Paris Saint-Germain. Keylor Navas semblait destiné à partir cet été, mais il est finalement resté t devra donc jouer les doublures de Gianluigi Donnarumma au cours des prochains mois... ce qui n’inquiète pas vraiment Luis Campos.

C’était l’un des sujets récurrents de la saison dernière. Avant chaque rencontre, on se demandait qui allait défendre les cages du PSG, avec Mauricio Pochettino qui a toujours tenu à garder un équilibre quasiment parfait. Cela a changé avec son départ et avec l’arrivée de Christophe Galtier ! Ce dernier a clairement expliqué vouloir installer Gianluigi Donnarumma en tant que titulaire indiscutable et Keylor Navas a donc eu le choix entre rester et jouer les doublures de l’Italien, ou alors trouver un nouveau club pouvant lui offrir un poste de numéro 1.

Navas devait partir au Napoli, mais...

Le Costaricien n’a pas manqué de pistes, avec notamment le Napoli, qui souhaitait faire partir Alex Meret après David Ospina et confier donc le poste de titulaire à Keylor Navas. Mais après l’échec de l’été, cette piste semble définitivement avoir été écartée par le club parthénopéen. . « Non, nous ne retenterons pas en janvier. Nous accordons notre confiance à Meret. Nous sommes heureux qu'il soit resté » a expliqué le directeur sportif Cristiano Giuntoli, lors d’un entretien accordé à Il Corriere dello Sport .

« Tu ne peux pas avoir deux pièces à deux postes très importants : celui de gardien et d'attaquant »

Au micro de RMC Sport , Luis Campos s’est exprimé au sujet de la concurrence au poste de gardien de but. « Il y a pour moi quelque chose de très important quand on fait l'architecture d'une équipe, c'est la superposition des pièces : tu ne peux pas avoir deux pièces à deux postes très importants : celui de gardien et d'attaquant » a expliqué le Conseiller stratégique du PSG.

« On a eu avec l'accord de Navas l'opportunité de rectifier une superposition de postes »