Luis Campos engagé dans un dossier XXL pour 2023

Publié le 18 septembre 2022 à 12h00 par Bernard Colas

Alors que le PSG en avait fait sa grande priorité estivale, Milan Skriniar est finalement resté à l’Inter sans prolonger son bail jusqu’à maintenant. Le Slovaque est actuellement dans sa dernière année de contrat, incitant Luis Campos à vouloir retenter sa chance, mais une concurrence XXL s’annonce dans ce dossier.

Malgré de longues discussions avec l’Inter, le PSG n’est pas parvenu à ses fins cet été. Milan Skriniar était en effet attendu par Christophe Galtier pour renforcer le secteur défensif, mais le technicien parisien a dû se faire une raison malgré le forcing effectué par Luis Campos. « Si je suis satisfait du mercato ? Non , a reconnu le conseiller football du PSG. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection. »

Le PSG prépare déjà sa nouvelle offensive

Alors que le contrat de Milan Skriniar prendra fin à l’issue de la saison, le PSG n’a pas abdiqué et envisage dès maintenant une nouvelle offensive pour le joueur de 27 ans. Une offre en janvier pourrait tomber, à moins que Luis Campos décide d’attendre l’été prochain afin d’enrôler l’international slovaque sans débourser d’indemnité de transfert. Un scénario que ne veut pas connaître l’Inter, préparant également sa proposition pour convaincre Skriniar de prolonger.

Le Premier League lorgne Skriniar

L’Inter ne sera toutefois pas l’unique menace du PSG à l’avenir. Si Luis Campos avait pu agir librement ces dernières semaines, la situation contractuelle de Skriniar pousse aujourd'hui les cadors européens à se positionner sur lui. Selon The Sun , Manchester City a notamment coché son nom pour se renforcer en défense, un intérêt qui vient s’ajouter à ceux de Chelsea et Tottenham en Premier League.

Le Real Madrid et l’Atlético également sur les rangs ?