PSG : Le coup de gueule de Luis Campos sur le mercato

Publié le 18 septembre 2022 à 02h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a longtemps cherché à faire venir un autre défenseur central au cours du mercato estival, et notamment Milan Skriniar de l’Inter Milan, Luis Campos n’a finalement pas réussi à atteindre cet objectif du mercato. Le dirigeant portugais n’est pas content et l’a fait savoir.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaitait davantage que les six recrues bouclées au cours du mercato estival, et notamment au poste de défenseur central pour lequel Luis Campos a longtemps fait le forcing. Le conseiller sportif du PSG souhaitait attirer Milan Skriniar, le défenseur slovaque de l’Inter Milan, mais il a échoué dans cet objectif et semble amer.

« Je ne suis pas satisfait du mercato »

Interrogé sur RMC Sport, Luis Campos s’est confié sans détour sur son recrutement au PSG : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection », estime le dirigeant portugais.

« On n’a pas seulement parlé avec Skriniar »