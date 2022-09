Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà les plans B de Luis Campos après Skriniar

Publié le 19 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Déterminé à recruter Milan Skriniar tout au long du mercato estival, le PSG s’est finalement heurté aux grosses exigences financières de l’Inter Milan et a donc été obligé de tirer un trait sur son profil. Luis Campos a ensuite tenté de recruter quatre autres défenseurs au PSG, en vain.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG souhaitait absolument un autre défenseur central de formation pour compléter l’effectif de Christophe Galtier qui a décidé d’instaurer un système à trois derrière, et Milan Skriniar (27 ans, Inter Milan) était la grande priorité de Luis Campos à cet effet. Durant tout l’été, le conseiller sportif du PSG a souhaité faire venir Skriniar, mais l’Inter n’a rien cédé pour son défenseur slovaque.

« On n’a pas le joueur qui nous manque »

Interrogé sur RMC Sport vendredi soir, Luis Campos est revenu sur cet échec Milan Skriniar durant le mercato estival au PSG : « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait (...) C'est un grave problème pour nous. Quand on a trois défenseurs centraux alors qu'on a commencé à jouer avec trois défenseurs centraux, ça nous met en difficulté. Je ne vais pas parler de noms. On n'a pas seulement parlé avec Skriniar. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet », a confié Campos, qui aurait ensuite tenté des coups de dernière minute.

Les alternatives activées par Campos

En effet, le conseiller sportif portugais du PSG a donc été contraint d'explorer d'autres pistes dans les derniers instants du mercato. Selon les révélations de Média Foot, Campos aurait ainsi travaillé sur les pistes Axel Disasi (AS Monaco), Evan Ndicka (Eintracht Francfort), Stefan de Vrij (Inter Milan) et Mohamed Simakan (RB Leipzig). Mais au final, aucune de ces quatre alternatives n’est venue au PSG.