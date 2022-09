Foot - Mercato - PSG

Désespéré, Campos a tenté quatre transferts de dernière minute

Publié le 18 septembre 2022 à 08h30 par Dan Marciano

Le recrutement d'un défenseur central a été l'une des grandes missions de Luis Campos cet été. Très tôt dans le mercato, le Portugais a fait le choix de se concentrer exclusivement sur Milan Skriniar. Un choix loin d'être payant puisque l'Inter a décidé de le conserver et le PSG n'a pas réussi à renforcer le secteur défensif. Ce samedi, on apprend que le Portugais a tenté une manœuvre désespérée en coulisse.

Le PSG a recruté Renato Sanches, Vitinha, Hugo Ekitike, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Nordi Mukiele. Mais Christophe Galtier est loin d'être satisfait. L'entraîneur parisien aurait voulu accueillir un défenseur central dans son groupe, d'autant que Marquinhos marque le pas et que Presnel Kimpembe se retrouve éloigné des terrains. Dès son arrivée dans la capitale, Luis Campos s'était attaqué à ce chantier et avait arrêté son choix sur Milan Skriniar. Un profil déjà présent sur la short-list de Leonardo, son prédécesseur. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu dans ce dossier.

Priorité de Campos, Skriniar n'est pas venu

Au départ, Luis Campos ne cachait pas son optimisme dans ce dossier. Le dirigeant estimait certainement que sa proposition de 65M€ allait satisfaire l'Inter. Surtout que le défenseur slovaque voit son contrat prendre fin en juin prochain. Mais c'était sans compter sur la détermination du club nerazzurra à conserver son défenseur. L'Inter a coupé court aux négociations avec le PSG et réussi à garder Milan Skriniar. Selon la presse italienne, les dirigeants transalpins auraient entamé des discussions avec son entourage pour sécuriser son avenir.





Mercato - PSG : Réunion décisive imminente pour l’avenir de Skriniar https://t.co/G7bi4p7NFp pic.twitter.com/rSwdSkpPJz — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

Le PSG a tenté quatre transferts en urgence

Une décision qui a mis Luis Campos dans l'embarras. Le Portugais a été contraint d'explorer d'autres pistes dans les derniers instants du mercato. Selon les informations de Média Foot, le responsable du PSG aurait travaillé sur les pistes Axel Disasi (AS Monaco), Evan Ndicka (Eintracht Francfort), Stefan de Vrij (Inter Milan) et Mohamed Simakan (RB Leipzig), avant de finalement lâcher l'affaire. Finalement, aucun défenseur central n'a débarqué dans les rangs du PSG.

« Le puzzle n'est pas complet »