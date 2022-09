Foot - Mercato - PSG

Quel est l’échec majeur du mercato de Luis Campos ?

Publié le 18 septembre 2022 à 08h00 par La rédaction

Le PSG est parvenu à dégraisser son effectif et à recruter six joueurs. Pourtant, Luis Campos ne s'est pas montré satisfait au moment de faire le bilan du dernier mercato. Il faut dire que lors de son arrivée, le Portugais avait plusieurs noms prestigieux en tête, mais beaucoup ont décider de voguer vers d'autres horizons. Selon vous, quel est le plus gros échec de Luis Campos cet été ?

Le PSG est reparti de zéro après une saison qui l'aura vu disparaître de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Le club parisien a changé son organigramme, se séparant notamment de Leonardo, mais aussi de Mauricio Pochettino. Pour gérer le secteur sportif, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de miser sur Luis Campos. Passé par l'AS Monaco et le LOSC, le Portugais était en charge du recrutement parisien cet été. Ces dernières semaines, six recrues ont posé leurs valises au PSG : Vitinha, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele, Fabian Ruiz et Carlos Soler. Le club de la capitale s'est aussi débarrassé de 17 éléments. Pourtant, au moment de commenter le mercato estival, Luis Campos s'est montré très critique.

Transferts - PSG : Campos arrive avec un projet colossal, il se prend une claque sur le mercato https://t.co/olXJvd4FiT pic.twitter.com/o8NABBFLdE — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Si je suis satisfait du mercato ? Non »

Invité de Rothen Régale , Luis Campos n'a pas caché sa frustration. « Si je suis satisfait du mercato ? Non. On arrive en fin de mercato, sans l'équilibre parfait. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Après, au final, on n'arrive pas à la perfection. C'est toujours difficile d'avoir la perfection. Mais on travaille pour être le plus proche possible de la perfection » a admis le conseiller sportif du PSG.

Un défenseur central et un avant-centre étaient espérés

Le Portugais recherchait notamment un défenseur central lors de cette fenêtre de tir. Plusieurs profils avaient été inscrits sur sa short-list. Milan Skriniar faisait office de priorité, mais les noms d'Axel Disasi, Mohamed Simakan et Stefan de Vrij étaient également notés. Le PSG était aussi en quête d'un numéro neuf, en plus d'Hugo Ekitike. Luis Campos pensait avoir trouvé son bonheur avec Gianluca Scamacca, mais l'attaquant italien a fait faux bond et a filé en Premier League.

