Dans le collimateur de Campos

Publié le 18 septembre 2022 à 06h30 par Thomas Bourseau

Milan Skriniar n’a pas débarqué au PSG cet été au grand dam de Luis Campos. Et selon le conseiller football du club de la capitale, la faute reviendrait à Antero Henrique qui n’a pas assez vendu. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, le travail d’Henrique cet été a été de bonne facture.

Le 10 juin dernier, Luis Campos est officiellement nommé conseiller football du PSG. Le projet du dirigeant portugais est de lui confier les rênes de l’effectif parisien à Christophe Galtier qu’il a connu au LOSC et de lui offrir le meilleur groupe possible dont un défenseur central.

Campos était trop court financièrement pour boucler le coup Skriniar

Pour ce faire, Luis Campos travaille en coulisse en duo avec Christophe Galtier afin d’être certain d’avoir l’aval de l’entraîneur pour ce recrutement et arrête son choix sur Milan Skriniar avec qui un accord contractuel est trouvé.

« On n’a pas fait un bon mercato »

Cependant, pour boucler le transfert du Slovaque, sous contrat à l’Inter jusqu’en juin prochain, il faut dégraisser. Ce qu’Antero Henrique a peiné à faire du moins en terme de ventes. De quoi pousser le PSG à reporter l’opération Skriniar et de faire nourrir des regrets à Luis Campos comme il l’a affirmé à RMC Sport. « On n’a pas fait un bon mercato. À partir du moment où les décisions économiques conditionnent le sportif, ce n’est pas un bon mercato. On arrive en fin de mercato sans l’équilibre parfait. Au final, on n’a pas le joueur qui nous manque et le puzzle n’est pas complet ».

« Henrique a fait du bon travail cet été en faisant partir beaucoup de joueurs »