PSG : Après son arrivée, Campos dévoile les règles de son projet

Publié le 17 septembre 2022 à 18h00 par La rédaction

Arrivé en tout début de mercato afin de donner un nouveau visage à la direction sportive du PSG, Luis Campos s'est imposé comme un homme fort. Pour remettre le club sur le droit chemin, le conseiller sportif portugais a fixé des règles drastiques aux joueurs. L'exigence et la ponctualité sont les fils directeurs de cette nouvelle révolution au PSG.

Luis Campos a bouclé son tout premier mercato avec le PSG. Le Portugais a livré son premier ressenti sur son aventure au PSG dans l'émission Rothen s'enflamm e sur RMC ce vendredi soir. Il est notamment revenu sur les mesures fortes qu'il a mis en place depuis son arrivée et qui semblent faire l'unanimité.

« Les règles sont là »

De passage sur les ondes de RMC , Luis Campos souligne la bonne volonté des joueurs du PSG face à sa méthode. « Les règles sont là, les gens arrivent à l’heure. Tous les joueurs sont arrivés à l’heure depuis le début de saison, c’est très important. Mais c’est parce qu’on a mis ça comme une règle ? Non, les joueurs, ils ont compris que les qu’on était en train de mettre en place une équipe qui a une qualité extraordinaire, qu’il n’y a pas seulement des règles uniquement dans le jeu au déjeuner, au petit déjeuner, mais aussi des compromis entre tous dans les règles du projet de jeu de Christophe qu’il faut défendre attaquer ensemble » a-t-il déclaré dans l'émission Rothen s'enflamme .

Des tensions entre Campos et Henrique ?