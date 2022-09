Foot - PSG

PSG : Puzzle, Tour Eiffel... Campos livre les secrets de sa méthode

Publié le 17 septembre 2022 à 00h30 par Axel Cornic

Nouvel architecte du Paris Saint-Germain Luis Campos était aux manettes du mercato cet été et a grandement changé l’effectif à la disposition de Christophe Galtier. Reconnu comme l’une des références mondiales à son poste, le Portugais a détaillé sa façon de travailler.

Pour leur nouveau PSG, les propriétaires qataris ont décidé de miser sur Luis Campos. Il faut dire que le Portugais est bien connu à Paris, puisqu’il a par deux fois brisé l’hégémonie du club sur la Ligue 1, en construisant deux projets solides à l’AS Monaco puis au LOSC. Ainsi, dès son premier mercato estival, il a souhaité imposer sa patte en changeant quasiment la moitié de l’effectif.

« Le puzzle est un bon exemple pour comprendre ma méthode »

S’il a refusé de parler des dossiers précis de son mercato, Luis Campos a expliqué sa méthode ce vendredi, au micro de RMC Sport . « Le puzzle est un bon exemple pour comprendre ma méthode. Il faut trouver les bonnes pièces. Pas seulement dans le onze idéal que donne Christophe Galtier... » a expliqué le Portugais. « Il faut aussi trouver des joueurs de qualité, en accord avec le projet du club, de l’équipe. Et qui sont capables de se connecter entre eux et de créer une équipe ».

« Comme dans un puzzle, il faut que les pièces fassent "clic" entre elles »

Son travail ne s’arrête d’ailleurs pas au recrutement de joueurs, puisque Luis Campos a également expliqué que les personnes qui travaillent autour de l’équipe doivent être sur la même longueur d’ondes. « Comme dans un puzzle, il faut que les pièces fassent "clic" entre elles. Ce n’est pas facile » a poursuivi le Conseiller stratégique du PSG, dans l’émission Rothen s’enflamme . « Il faut trouver les bonnes pièces. Pas seulement les joueurs mais aussi ce qui est autour d’eux ».

« Si on met la Tour Eiffel au milieu des tours de Manhattan, les personnes ne verront pas toute sa splendeur »