Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos a un grand rêve, il se fait calmer

Publié le 16 septembre 2022 à 15h30 par Arthur Montagne

Bien décidé à disputer la prochaine Coupe du monde, Sergio Ramos n'a pas été convoqué par Luis Enrique pour les deux prochains matches de l'Espagne. Un signal très négatif pour le défenseur du PSG puisqu'il s'agit du dernier rassemblement avec le Mondial au Qatar en fin d'année.

Arrivé libre au PSG il y a un an, Sergio Ramos a réalisé une première saison très délicate durant laquelle il très peu joué à cause de nombreuses blessures. Mais depuis le début de la saison, le défenseur espagnol enchaine les matches et retrouve sa meilleure forme sur la plan physique. Par conséquent, l'hypothèse de le voir faire son retour en sélection espagnole, un an et demi après sa dernière apparition avec la Roja , a pris de l'ampleur. Mais alors que Sergio Ramos rêve de la Coupe du monde, Luis Enrique a décidé de ne pas le convoquer à quelques mois du Mondial au Qatar.

Mercato - PSG : En Espagne, on lâche une annonce pour Sergio Ramos https://t.co/IrcmQoBosa pic.twitter.com/n0VqbU0Kft — le10sport (@le10sport) September 16, 2022

Luis Enrique ne convoque par Ramos

« Chaque fois qu'il y a une liste, ce qui attire mon attention, ce sont ceux qui n'y sont pas, mais j'aime parler de ceux qui y sont. Je n'ai aucun problème à en parler. Cela donne plus de morbidité, mais je ne joue pas à ce jeu. Je prends les 25 joueurs que je pense être les meilleurs pour ces jeux. Ces joueurs ont fait partie de l'équipe nationale. Ils peuvent revenir dans l'équipe nationale, il n'y a aucun doute là-dessus », assure le sélectionneur de l'Espagne en conférence de presse avant d'ajouter qu'il n'est pas particulièrement chaud pour emmener 26 joueurs à la Coupe du monde, ce qui minimise les chances de voir Sergio Ramos au Qatar.

Pas de Coupe du monde pour Sergio Ramos ?