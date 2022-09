Foot - PSG

PSG : C’est confirmé, Ramos va vivre un petit évènement

Publié le 15 septembre 2022 à 09h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Depuis le début de la saison, Sergio Ramos réalise de très bonnes performances au PSG. Titulaire indiscutable dans la défense à 3 de Christophe Galtier, l’ancien défenseur central du Real Madrid semble avoir laissé ses pépins physiques derrière lui. Et un petit événement va donc faire son retour dans la grande carrière de l’Espagnol…

C’est une véritable renaissance pour Sergio Ramos cette saison. Après un premier exercice entaché par les blessures du côté du Paris Saint-Germain, le défenseur central espagnol semble avoir laissé ses pépins physiques derrière lui. Désormais indiscutable au PSG dans la défense à 3 de Christophe Galtier, Sergio Ramos s’apprête à vivre un véritable événement dans sa carrière…

Un an et demi après, une sélection avec la Roja ?

Ainsi, comme révélé par Marca , Sergio Ramos figure dans la pré-liste de Luis Enrique pour disputer les matches de la Ligue des Nations face à la Suisse et la Belgique. Le défenseur central du PSG retrouverait ainsi la Sélection Espagnole, près d’un an et demi après sa dernière cape sous les couleurs de la Roja , en mars 2021.

