PSG : Haaland envoie un message fort sur Neymar

Publié le 16 septembre 2022 à 07h45 par Pierrick Levallet

Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, Neymar affiche une forme étincelante. C'est donc de bon augure pour la sélection brésilienne à quelques mois de la Coupe du monde. S’il maintient ce niveau jusqu’au Mondial, Neymar pourrait faire de sérieux dégâts. D’ailleurs, Erling Haaland a hâte d’assister à cela.

Après un exercice 2021-2022 assez mitigé, Neymar est reparti sur de meilleures bases cette saison. Le Brésilien brille aux côtés de Kylian Mbappé et Lionel Messi sur le front de l’attaque du PSG. À nouveau buteur face au Maccabi Haïfa ce mercredi, la star de 30 ans a fait grimper son compteur buts à 11 unités en 10 rencontres toutes compétitions confondues. Erling Haaland, lui aussi, réalise un début de saison canon avec Manchester City.

Ronaldo, Ronaldinho, Pelé... Haaland s’inspire de grands joueurs

Et dans un entretien pour TNT Sports , l'ancien du Borussia Dortmund a avoué qu’il s'inspirait de beaucoup de légendes brésiliennes : « Mes inspirations ? Il s'agit de beaucoup de légendes. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Pelé. Vous savez, il y a beaucoup de stars qui seront toujours de grands joueurs. Je ne peux pas en choisir un seul. Vous aviez Fenômeno, et le meilleur de tous, Pelé. Grand niveau. Beaucoup de grands joueurs. »

