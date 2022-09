Foot - Mercato - PSG

PSG : Le Qatar prépare un incroyable coup sur le mercato

Publié le 18 septembre 2022 à 03h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Au début de l’été, le PSG a été annoncé sur les traces de plusieurs buteurs de renom tels que Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca, deux profils qui ne sont finalement jamais arrivés. Luis Campos lâche ses vérités à ce sujet et laisse entendre que le PSG réserve un gros coup avec une star pour l’avenir.

Milan Skriniar n’a pas été le seul échec du mercato estival au PSG. En plus du défenseur central de l’Inter Milan, Luis Campos a longtemps cherché à faire venir un numéro 9 pour renforcer les rangs du club de la capitale, et les profils de Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca ont été évoqués avant qu’ils ne finissent par rejoindre respectivement le FC Barcelone et West Ham. Mais le PSG n’a pas dit son dernier mot dans sa quête d’une nouvelle star.

« On veut avoir une équipe »

Interrogé par RMC Sport , Luis Campos s’est confié sans détour sur ce gros dossier de l’attaquant au PSG : « Dans cette construction d’équipe, il y a un 9 de référence qu’on n’a pas pris. Lewandowski ? Scamacca ? Je ne parle pas de noms. On peut avoir une quatrième star, un attaquant très costaud, sans prendre en compte les égos. On veut avoir une équipe », explique le conseiller sportif du PSG, qui laisse donc entendre qu’il retentera de faire venir une star dans les mois à venir.

« On peut avoir 4 stars devant »