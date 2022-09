Foot - Mercato - PSG

PSG : La sortie énigmatique de Campos sur la piste Lewandowski

Publié le 16 septembre 2022 à 22h45 par Pierrick Levallet

Lors de ce mercato estival, le PSG voulait recruter un nouvel attaquant de pointe pour offrir de nouvelles solutions à Christophe Galtier dans le secteur offensif. Luis Campos avait alors exploré plusieurs pistes, dont celle menant à Robert Lewandowski. Toutefois, le conseiller sportif parisien n’a pas réussi à boucler l’arrivée d’un numéro 9 cet été, et il s’est expliqué sur cet échec.

Cet été, le PSG avait mis en place une stratégie de recrutement visant à attirer des profils spécifiques dans la capitale. Mais maintenant que le marché des transferts est fermé, Luis Campos n’est pas totalement satisfait de son mercato. Le conseiller sportif parisien voulait encore boucler quelques arrivées, comme celle d’un nouveau défenseur central. Mais le secteur offensif était également concerné.

Le PSG voulait un attaquant, Lewandowski était envisagé

Cet été, le PSG cherchait à intégrer un nouvel attaquant de pointe dans son effectif. Luis Campos avait alors exploré plusieurs options, dont celle menant à Robert Lewandowski. Le Polonais était à la recherche d’un nouveau défi en Europe et aurait pu rebondir au PSG. Mais finalement, l’attaquant de 34 ans a rejoint le FC Barcelone.

« Lewandowski ? Je ne parle pas de noms »